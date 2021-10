O guarda-redes polaco Lukasz Fabianski recordou, em entrevista, o interesse do Benfica na sua contratação, em 2019, mas assumiu não ter encarado essa possibilidade muito a sério.

«É verdade [que houve uma oferta]. Foi depois da primeira época no West Ham. As pessoas do Benfica contactaram-me diretamente, disseram estar interessadas. Queriam discutir detalhes, e eu reencaminhei para o meu empresário. Ele teve conversas adicionais, mas, para ser honesto, não levei essa proposta a sério», referiu o internacional polaco, em entrevista ao meczyki.pl.

Fabianski era pretendido por Bruno Lage, então treinador do Benfica, que tinha trabalhado com o guarda-redes polaco no Swansea, quando era adjunto de Carlos Carvalhal.

O atleta acabou por ficar no West Ham, onde ainda está, aos 36 anos, e nesta entrevista assume não só conversações para renovar, como também o desejo de jogar até aos 40 anos.