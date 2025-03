Michail Antonio guarda poucas memórias do acidente rodoviário sofrido a 7 de dezembro. O avançado do West Ham, que continua a recuperar, recordou o episódio que envolveu o seu Ferrari.

«A traseira do carro balançava e não me sentia seguro. Tinha o Ferrari há três semanas e já pensava em devolvê-lo», começou por relatar à BBC.

O acidente aconteceu num dia de muita chuva e vento, o que até impediu Michail Antonio de ser transportado para o hospital de helicóptero. Depois de se despistar e de embater numa árvore, o avançado, de 34 anos, esteve hospitalizado durante três semanas.

«Não me lembro de muito. Recordo-me de sair de casa, com a chave do carro e pensar que não queria levar aquele carro. Estava muito vento e tudo molhado.»

«Disseram-me que estive acordado e a comunicar com as autoridades, que me encontraram preso entre os dois bancos. A minha perna ficou presa e em mau estado, não consegui sair pela janela. Sentia uma dor forte.»

«Ao ver as imagens do carro, senti uma sensação estranha no estômago. Naquele momento apercebi-me do quão perto estive de morrer. O carro ficou destruído», recordou.

O internacional pela Jamaica é o máximo goleador pelo West Ham na Premier League –representa o emblema londrino desde janeiro de 2016. A 11 dias de completar 35 anos, Michail Antonio anseia regressar ao relvado pelos “Hammers”.