O West Ham de Nuno Espírito Santo caiu nos “quartos” da Taça, na receção ao Leeds (2-2, 4-2 após penáltis). Na tarde deste domingo, o médio Mateus Fernandes (ex-Sporting) foi titular nos londrinos, enquanto o avançado Pablo (ex-Gil Vicente) saiu do banco ao intervalo.

O marcador foi inaugurado ao minuto 26, cortesia do médio japonês Tanaka.

Face à desvantagem, os “Hammers” dominaram durante a segunda parte, mas os remates esbarraram nos defesas do Leeds e, por uma ocasião, no poste. Em contracorrente, o médio Aaronson sofreu falta na área e o avançado Calvert-Lewin converteu o penálti aos 75 minutos.

Enquanto centenas de adeptos deixavam o reduto dos “Hammers”, Bowen atirou mais um remate ao poste, mas Mateus Fernandes aproveitou o ressalto para reduzir. Estavam decorridos 90+3m quando o internacional português atingiu o quarto golo na época. Ora, este momento promoveu o regresso paulatino dos adeptos, fluxo que se intensificou aos 90+6m, pois o defesa Disasi restabeleceu a igualdade de forma acrobática.

Loucura no Estádio de Londres 🫨

Mateus Fernandes e Disasi fizeram os golos nos descontos que ressuscitam a esperança da equipa de Nuno Espírito Santo!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #WestHam #Leeds pic.twitter.com/okKbVOr4Fk — sport tv (@sporttvportugal) April 5, 2026

Felicidade para os adeptos do West Ham que se arrependeram e ainda voltaram a tempo de se sentar na bancada 😅#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #WestHam #Leeds pic.twitter.com/DSERNaUKr0 — sport tv (@sporttvportugal) April 5, 2026

No arranque do prolongamento, aos 91 minutos, Castellanos completou a reviravolta, mas em fora de jogo. No minuto seguinte, o Leeds ameaçou nova vantagem, espelhando um jogo frenético e imprevisível. Pouco antes do intervalo, Bowen enviou o terceiro remate ao poste e Pablo marcou na recarga, mas em fora de jogo.

Já com os penáltis no horizonte, o guardião Finlay Herrick – inglês de 20 anos – saltou para a estreia na equipa principal do West Ham, colmatando a saída do lesionado Areola.

No derradeiro desempate, o jovem Herrick até travou o primeiro penálti do Leeds, mas Bowen não converteu para o West Ham. De parada e resposta, Pablo falhou o quarto penálti e os forasteiros triunfaram (4-2).

O Leeds volta às meias-finais da FA Cup 39 anos depois 😱

Os comandados de Daniel Farke foram a Londres eliminar o West Ham de NES e avançam para Wembley!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #WestHam #Leeds pic.twitter.com/6AGf7y7mJT — sport tv (@sporttvportugal) April 5, 2026

Desta forma, o Leeds impede o regresso do West Ham a Wembley – o que não acontece há 20 anos – e junta-se a Southampton, Chelsea e Man City nas meias-finais da Taça. Este histórico emblema não atingia as meias-finais desde 1987.

De recordar que o Crystal Palace é o detentor do troféu, uma vez que levou a melhor sobre os “Citizens” há um ano.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🏆 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 5, 2026

No regresso à Premier League, o West Ham (18.º) recebe os Wolves (20.º) na sexta-feira (20h), enquanto o Leeds (15.º) visita o Manchester United (3.º) a 13 de abril (20h).