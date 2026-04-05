Centenas de adeptos do West Ham abandonaram o estádio, em Londres, ao minuto 75 dos “quartos” da Taça, quando o Leeds fez o 2-0. Todavia, Mateus Fernandes – médio ex-Sporting – reduziu aos 90+3 minutos, promovendo o regresso de alguns adeptos. Ora, o fluxo intensificou-se quando o defesa Disasi restabeleceu a igualdade aos 90+6m.

Felicidade para os adeptos do West Ham que se arrependeram e ainda voltaram a tempo de se sentar na bancada 😅#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #WestHam #Leeds pic.twitter.com/DSERNaUKr0 — sport tv (@sporttvportugal) April 5, 2026

Loucura no Estádio de Londres 🫨

Mateus Fernandes e Disasi fizeram os golos nos descontos que ressuscitam a esperança da equipa de Nuno Espírito Santo!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #WestHam #Leeds pic.twitter.com/okKbVOr4Fk — sport tv (@sporttvportugal) April 5, 2026

Ainda assim, muitos adeptos dos “Hammers” não conseguiram reentrar no estádio. Nem durante o prolongamento.

Na tarde deste domingo, o Leeds venceu nos penáltis e regressou às meias-finais da Taça, o que não acontecia desde 1987. Por sua vez, o West Ham não joga em Wembley há 20 anos. De recordar que o Crystal Palace é o detentor do troféu, uma vez que levou a melhor sobre o Manchester City há um ano.