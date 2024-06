O West Ham anunciou esta quinta-feira a contratação de Luís Guilherme.

O jovem de 18 anos chega do Palmeiras, de Abel, e fica com um contrato válido por cinco anos com a equipa londrina.

«Estou muito feliz por assinar pelo West Ham, um clube que confiou no meu trabalho. Quero agradecer a todos, principalmente à equipa que veio ao Brasil e não só falou comigo, como com a minha família», disse, citado na nota dos hammers.

Esta época, refira-se, Luís Guilherme soma um golo e uma assistência pelo Palmeiras.