Ao evidenciar-se numa época complicada para o Southampton – que culminou na despromoção ao Championship – Mateus Fernandes recebeu a oportunidade de regressar à Premier League, pela porta do West Ham. Na última temporada, o médio português, de 21 anos, registou três golos e assistências em 42 jogos.

Entretanto, na presente época levava um golo e uma assistência em quatro partidas.

Formado por Olhanense e Sporting, o algarvio assina até junho de 2030. Os valores do negócio não foram revelados, mas a imprensa britânica aponta a 46 milhões de euros. Se assim for, o Sporting – compensado pela mais-valia salvaguardada de dez por cento, além dos direitos de formação – vai receber uma verba a rondar os 4,6 milhões de euros.

«Estou muito feliz, é um grande passo para mim. Este é um clube enorme. Quero continuar a jogar um bom futebol», disse o jovem português aos meios dos “Hammers”.

Por sua vez, o treinador Graham Potter regozijou-se com esta contratação.

«O Mateus teve um progresso impressionante e estamos muito felizes por garantir esta contratação. É um jogador que nos pode ajudar a melhorar, já demonstrou maturidade e carácter», analisou o técnico inglês.

Antes de rumar a Inglaterra, há um ano, por 15 milhões, Mateus Fernandes estreou-se pela equipa principal do Sporting, onde acumulou dez jogos, um golo e uma assistência. Em todo o caso, a afirmação em Portugal aconteceu no Estoril, em 2023/24, com três assistências e um golo em 35 partidas.

Quanto ao West Ham, o emblema londrino perdeu na primeira e segunda jornada da Premier League, ocupando o 20.º e último lugar. Em simultâneo, foi eliminado da Taça da Liga pelos Wolves de Vítor Pereira.