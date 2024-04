Na antevisão à receção ao Liverpool, a contar para a 35.ª jornada da Premier League, o treinador do West Ham foi desafiado a comentar o futuro, também à boleia da viagem de Ruben Amorim, esta semana, até Londres.

Em todo o caso, o escocês David Moyes, de 61 anos, remeteu novidades para maio.

«O mais importante é que eu e o clube nos entendemos. Veremos o que acontece, mas apenas no final da época. Podem continuar a questionar-me e terei todo o gosto em responder. Por muito que esteja preocupado quanto a este assunto, sempre dissemos que seria algo a decidir no final da época. E, tanto eu como a direção, teremos o gosto de sentar e debater o futuro do clube», disse, em conferência de imprensa.

Os «Hammers» são oitavos na Liga, com 58 pontos, espreitando as vagas europeias. Quanto a Moyes, o técnico está ao leme dos londrinos desde 2017. Desde então, conquistou a Liga Conferência na última temporada.