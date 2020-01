A Polícia Judiciária deteve um jovem de 19 anos suspeito de aliciar menores que conhecia no jogo online Fortnite a enviar-lhe vídeos enquanto praticavam atos sexuais.

Segundo a PJ, o suspeito conhecia os menores na sequência da interação proporcionada pelos videojogos jogados na Internet, principalmente «os multijogadores do conhecido Fortnite», contactando com eles através do WhatsApp e do Facebook e Instagram.

«Criada esta relação de proximidade, instava os menores a filmarem-se com o telemóvel enquanto praticavam atos sexuais de relevo, vídeos esses que depois as crianças lhe enviavam através daquelas plataformas de comunicação».

Durante uma busca à residência do suspeito, os inspetores encontraram milhares de ficheiros multimédia de crianças em práticas sexuais explícitas, tendo sido apreendidos telemóveis e diverso material informático, designadamente computadores e discos de armazenamento externo.

