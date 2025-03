A suspensão de nove meses aplicada a Paulo Fonseca é um dos temas do dia em França. Tanto que os jornalistas do país perguntaram ao treinador do Lens, Will Still, qual a sua opinião em relação ao sucedido.

Will Still não quis adiantar muito na conferência de imprensa desta quinta-feira, antes do jogo entre Lens e Marselha, recordando o seu próprio historial em relação a arbitragem.

«É um acontecimento que marca o futebol francês, algo sem precedentes. Mas, para ser sincero, já tive problemas suficientes com árbitros e cartões suficientes para dizer alguma coisa. Há pessoas competentes que tomaram decisões. Sabemos das dificuldades que a arbitragem francesa enfrenta no momento. Há pessoas bem colocadas que estão a fazer o trabalho que tem de ser feito para as resolver. Não estou na melhor posição para falar, porque toda a gente conhece o meu historial em matéria de arbitragem», disse o técnico.

Paulo Fonseca foi suspenso após encostar a cabeça num árbitro e gritar na direção deste, após receber ordem de expulsão, no último Lyon-Brest. Enfrenta uma longa suspensão após ter orientada a equipa por apenas cinco jogos.