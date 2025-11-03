O Southampton anunciou o despedimento de Will Still do cargo de treinador.

O técnico inglês que contava com passagens por Reims e Lens, foi contratado pelo emblema do Championship no início da atual temporada, com o objetivo de fazer regressar o clube à Premier League, depois de uma época em que foram relegados do principal escalão inglês.

Contudo, um péssimo arranque de campeonato, com apenas 12 pontos conquistados em 13 jogos, que colocam o Southampton num modesto 21.º lugar, conduziram ao despedimento de Will Still.

Recorde-se que Will Still ficou famoso por admitir que apenas se tornou treinador por causa do jogo Football Manager, um conhecido simulador de treino.

Foi o jogo que o levou a desistir de ser jogador de futebol, com 17 anos, e a viajar de volta a Inglaterra (ele cresceu na Bélgica) para se formar em treino de futebol na Myerscough College. Durante esse período, começou a treinar os sub-14 do Preston North End.

Após concluído o curso, regressou à Bélgica e ofereceu-se para ser analista de vídeo do Sint-Truiden, então na II Divisão. A partir daí nunca mais parou. Foi adjunto do Sint-Truiden, do Standard Liège e do Lierse, até se lançar como treinador principal no Beerschot. Seguiram-se o Stade Reims e ou Southampton.

Até agora, que deixou o clube e vai ser substituído por Tonda Eckert, técnico da equipa Sub-21 do Southampton, que vai assumir o comando da equipa principal de forma interina.