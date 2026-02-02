William Gomes
FC Porto: William Gomes falha Clássico após ver vermelho direto
Extremo brasileiro foi expulso frente ao Casa Pia
William Gomes está fora do Clássico frente ao Sporting. O extremo brasileiro viu vermelho direto na partida frente ao Casa Pia, após uma entrada bastante violenta sobre David Sousa, nesta segunda-feira.
Num lance dividido, William Gomes, ao tentar chegar à bola, acertou com pé esquerdo na cara do defesa dos «gansos», deixando o jogador a sangrar.
Assim, é certo que o extremo vai falhar por castigo o duelo com o Sporting no Estádio do Dragão para a próxima jornada da Liga portuguesa, no dia 9 de fevereiro (segunda-feira).
FC Porto, Expulsão, William Gomes, 79m— VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) February 2, 2026
William Gomes recebe cartão vermelho.#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA20 #CPACFCP #CPAC #FCP pic.twitter.com/G58oqeTTvB
