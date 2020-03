O novo treinador do Sporting de Braga, Custódio, recuperou o extremo Wilson Eduardo na primeira convocatória feita ao leme da equipa, numa lista que conta também com os regressos de André Horta e Bruno Wilson e marcada pela ausência de Sequeira.

Wilson Eduardo, ausência nos últimos cinco jogos oficiais pelo Sp. Braga, justificada então por Rúben Amorim pelo facto de o internacional angolano estar em final de contrato, pode assim voltar à ação quase um mês depois. A última vez que jogou foi a 8 de fevereiro, no empate caseiro ante o Gil Vicente (2-2).

André Horta e Bruno Wilson, que tinham ficado de fora do jogo ante o Marítimo, respetivamente por opção e castigo, são outras novidades para o duelo ante o Portimonense, marcado para as 20h30 desta sexta-feira, relativo à 24.ª jornada da I Liga. Pedro Amador, da equipa B, também está convocado.

Sequeira, que saiu lesionado do duelo no Funchal, junta-se a Wallace e Tormena no lote de atletas indisponíveis por motivos físicos.