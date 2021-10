A SAD do FC Porto pagou mais quatro milhões de euros pelos restantes 40 por cento do passe do futebolista Wilson Manafá, informou a sociedade dos azuis e brancos, no Relatório e Contas do exercício 2020/2021, conhecido ao início da noite desta quarta-feira.

Desta forma, a SAD portista tem agora a totalidade do passe do atleta ex-Portimonense, sobre o qual já tinha pago três milhões de euros por 60 por cento do passe.

O FC Porto investiu, assim, um total sete milhões de euros pelo lateral-direito de 27 anos, que se mudou dos algarvios para os dragões a meio da época 2018/2019.

No mesmo documento, ficou a conhecer-se oficialmente o custo total da renovação de Otávio e que Pepê foi a contratação mais cara do último exercício.