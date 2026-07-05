Novak Djokovic venceu este domingo o russo Roman Safiullin em quatro sets e segue para os quartos de final, tornando-se o jogador com mais vitórias em singulares em Wimbledon, com 106.

O tenista sérvio, atual oitavo classificado do ranking ATP, levou a melhor face ao número 132, num jogo que durou três horas e 26 minutos, pelos parciais de 7-6 (8-6), 6-3, 3-6 e 6-3. Djokovic, recorde-se, já venceu o torneio de Londres em sete ocasiões.

Na próxima fase, o sérvio vai enfrentar o vencedor do duelo entre o canadiano Félix Auger-Aliassime, quarto do ranking mundial, e o espanhol Alejandro Davidovic Fokina, 23.º classificado.