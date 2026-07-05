Wimbledon
Há 51 min
Wimbledon: Osaka elimina Sabalenka e segue para os quartos de final
Tenista japonesa venceu por 6-2 e 7-6 (7-2)
AL
Tenista japonesa venceu por 6-2 e 7-6 (7-2)
AL
Naomi Osaka venceu, este domingo, a líder do ranking mundial, Aryna Sabalenka e segue para os quartos de final de Wimbledon.
A tenista japonesa, 14.ª classificada mundial, venceu a bielorrussa pelos parciais de 6-2 e 7-6 (7-2), num encontro que durou uma hora e 21 minutos.
Na próxima fase, Osaka vai defrontar a checa Karolina Muchova, nona do ranking, que eliminou Barbora Krejcikova (38.ª), com 7-5, 5-7 e 6-3.
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