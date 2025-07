Carlos Alcaraz apurou-se para a final do torneio de Wimbledon, ao bater o norte-americano Taylor Fritz.

O tenista espanhol impôs-se em quatro sets, pelos parciais de 6-4, 5-7, 6-3 e 7-6, com 8-6 no tie-break. No último set, Alcaraz enfrentou um ponto de break, mas conseguiu evitar que o duelo avançasse para uma quinta partida.

Alcaraz, que venceu as últimas duas edições do terceiro Grand Slam do calendário, vai marcar presença, no domingo, pela terceira vez no derradeiro encontro no major londrino, aguardando agora pelo desfecho do encontro entre Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Se vencer, Alcaraz faz o tri em Wimbledon e conquista o sexto Grand Slam da carreira, segundo da temporada, depois de Roland Garros.