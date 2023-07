Iga Swiatek está fora do torneio de Wimbledon.

A polaca, líder do ranking WTA, foi eliminada nos quartos final do Grand Slam inglês por Elina Svitolina, atual número 76 da hierarquia.

Na ronda anterior, Swiatek já tinha precisado de salvar dois match points diante de Belinda Bencic. Selou o apuramento para os quartos de final - que até foi o melhor resultado da carreira na relva do All England Club - mas desta vez acabou mesmo por sucumbir aos pés da ucraniana, que parece estar a voltar a exibir-se ao nível que fez dela número 3 em 2017.

Swiatek perdeu o primeiro set por 7-5, mas conseguiu impôr-se no tie-break do segundo, que fechou com 7-5. Na «negra», Svitolina levou a melhor por expressivos 6-2.

Nas meias-finais, Svitolina vai medir forças com a checa Marketa Vondrousova, que afastou a norte-americana Jessica Pegula por 6-4, 2-6 e 6-4.