Carlos Alcaraz triunfou, na tarde desta sexta-feira, ante o russo Daniil Medvedev, nas meias-finais de Wimbledon. Ao cabo de duas horas e 55 minutos, o tenista espanhol – campeão em título – aplicou parciais de 6-7 (1-7), 6-3, 6-4 e 6-4.

Na relva londrina do All England Club, o número três do mundo – ante o quinto classificado do ranking – garantiu a presença na segunda final consecutiva de um «Grand Slam», depois de conquistar o Roland Garros. Aos 21 anos, o espanhol continua a cimentar posições no Olimpo da modalidade.

VAMOS CARLITOS 🇪🇸



Still only 21, a second #Wimbledon final awaits ✨ pic.twitter.com/y48w7aUFud — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024

Na tarde de domingo, Alcaraz defenderá o título ante Lorenzo Musetti ou Novak Djokovic.

Em 2023, Carlos Alcaraz derrotou Novak Djokovic, atual segundo classificado do ranking, por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4. O sérvio, por sua vez, conquistou o «Grand Slam» em 2018, 2019, 2021 e 2022.

Uma vez que a final do torneio inglês coincidirá com o dia da final do Europeu de futebol, Carlos Alcaraz foi diplomata no momento de lembrar a sua nacionalidade e os votos para domingo.