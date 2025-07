Carlos Alcaraz avançou para as meias-finais de Wimbledon ao vencer o britânico Norrie, por 3-0 (6-2, 6-3 e 6-3). O número dois do Mundo levou a melhor sobre o 61.º do ranking ATP ao cabo de uma hora e 41 minutos.

Bicampeão em título, o tenista espanhol vai medir forças com Fritz, norte-americano e número cinco mundial. O duelo está agendado para as 13h30 de sexta-feira.

A segunda meia-final vai ser conhecida na tarde desta quarta-feira.