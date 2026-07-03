Francisco Cabral conseguiu esta sexta-feira avançar pela primeira vez para os oitavos de final da variante de pares do torneio de Wimbledon, depois de ter falhado as quatro tentativas anteriores.

O tenista português, que nesta edição reedita a dupla com o austríaco Lucas Miedler, com o qual obteve os seus melhores registos anteriores, superou a dupla formada pelo peruano Ignacio Buse e pelo argentino Marco Trungelliti em três sets, com parciais de 4-6, 6-4 e 6-1, em uma hora e 40 minutos.

Sendo clara favorita no encontro, a dupla luso-austríaca, 11.ª cabeça de série, deparou-se com uma equipa sem ranking de pares, mas que conseguiu criar dificuldades, principalmente nos dois primeiros parciais.

Depois de uma entrada em jogo em que o equilíbrio predominou até ao oitavo jogo, altura em que se registava um empate 4-4, Buse e Trungelliti protagonizaram a primeira quebra de serviço, decisiva para vencerem o parcial por 6-4.

O segundo set foi praticamente uma cópia do primeiro, só que Cabral e Miedler responderam com a mesma moeda e, depois de terem feito o 5-4, quebraram o serviço aos adversários, vencendo o parcial por 6-4 e adiando a decisão para o terceiro set.

O final de segundo parcial quebrou definitivamente a resistência de Buse e Trungelliti, tendo Cabral e Miedler chegado facilmente aos 5-0, altura em que perderam o único jogo deste terceiro set, que acabaram por vencer por 6-1.

Na próxima eliminatória, a dupla luso-austríaca vai defrontar o conjunto que sair do embate entre os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, sétimos cabeças de série, e os argentinos Roman Andres Burruchaga e Thiago Agustin Tirante.

Cabral regressará ainda esta sexta-feira aos courts para disputar a primeira eliminatória da competição de pares mistos, na qual faz equipa com a australiana Ellen Perez, defrontando o par formado pelo neerlandês David Pel e pela ucraniana Lyudmyla Kichenok.