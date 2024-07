A checa Barbora Krejcikova vai disputar a final de Wimbledon frente à italiana Jasmine Paolini. Uma final que talvez poucos esperassem antes do início do torneio. Krejcikova surpreendeu ao bater a cazaque Elena Rybakina, em três sets.

Na relva do All England Club, em Wimbledon, Krejcikova venceu Rybakina com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e nove minutos. A checa nunca tinha passado dos oitavos de final da competição.

A vencedora de Roland Garros, em 2021, e 32.ª do ranking mundial derrotou a campeã de Wimbledon na edição de 2022, quarta do ranking ATP.

Na final, no sábado, Krejcikova vai enfrentar Jasmine Paolini, sétima da hierarquia e finalista da edição de 2024 de Roland Garros, que, na outra meia-final, derrotou a croata Donna Vekic.