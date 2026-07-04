Serena Williams, que havia regressado ao ténis profissional aos 44 anos, anunciou este sábado que vai desistir de competir em pares em Wimbledon, devido a uma lesão no joelho.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, a tenista norte-americana revelou que está de «coração partido» pela lesão sofrida.

«Estou de coração partido por ter de desistir dos pares. Regressar à competição foi uma dádiva e a oportunidade de jogar, uma vez mais, com a Venus Williams significava tudo para mim. Fiz tudo ao meu alcance para estar pronta, mas infelizmente o meu joelho não está preparado para competir», pode ler-se.

Na publicação, Serena Williams mostrou várias fotografias de seringas, especificando que se trata de líquido retirado do joelho.

Ao lado da irmã, recorde-se, a tenista norte-americana conquistou 14 títulos de pares em «majors».