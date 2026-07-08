Wimbledon
Há 1h e 10min
Wimbledon: Zverev bate Taylor Fritz e estreia-se nas «meias»
Tenista alemão venceu por 6-4, 6-4 e 6-2
AL
Tenista alemão venceu por 6-4, 6-4 e 6-2
AL
Alexander Zverev venceu, esta quarta-feira, Taylor Fritz e qualificou-se pela primeira vez para as meias-finais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.
O tenista alemão, terceiro no ranking mundial, superiorizou-se ao norte-americano, número sete no ranking, e venceu por 6-4, 6-4 e 6-2, num encontro que durou uma hora e 59 minutos.
Na próxima fase, Zverev vai defrontar o britânico Arthur Fery, 114.º do ranking, que venceu Fabio Cobolli.
Jannik Sinner. Novak Djokovic. Arthur Fery. Alexander Zverev.— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026
The Gentlemen's Singles semi-finalists.#Wimbledon pic.twitter.com/McSGCcIfLA
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS