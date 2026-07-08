Alexander Zverev venceu, esta quarta-feira, Taylor Fritz e qualificou-se pela primeira vez para as meias-finais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

O tenista alemão, terceiro no ranking mundial, superiorizou-se ao norte-americano, número sete no ranking, e venceu por 6-4, 6-4 e 6-2, num encontro que durou uma hora e 59 minutos.

Na próxima fase, Zverev vai defrontar o britânico Arthur Fery, 114.º do ranking, que venceu Fabio Cobolli.

RELACIONADOS
Volta a França: Olav Kooij impõe-se no sprint e estreia-se a vencer
COI suspende provisoriamente restrições a atletas russos
Basquetebol: depois de ser campeão, Miguel Maria deixa o FC Porto
Basquetebol: Justice Sueing deixa Benfica ao fim de uma época