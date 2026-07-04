Alexander Zverev venceu este sábado o tenista norte-americano Marcos Giron e segue para os oitavos de final de Wimbledon.

Na relva do court central, o tenista alemão, terceiro do ranking mundial, impôs-se ao número 92 pelos parciais de 6-2, 7-6 (7-4) e 6-4, num encontro que durou duas horas e 35 minutos. 

Nos «oitavos», Zverev vai defrontar o vencedor do embate entre o checo Jiri Lehecka, 14.º do ranking, e o espanhol Jaume Munar, número 44.

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