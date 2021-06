O Campeonato da Europa prossegue esta segunda-feira com mais dois jogos, que prometem grandes emoções, mas já sem Portugal. E, por isso, com menos cor para os portugueses.



Para afogar as mágoas, talvez não seja má ideia procurar outras modalidades. E tem muito por onde escolher. O Tour vai para a terceira etapa e tem dois ciclistas portugueses à procura de uma oportunidade para aparecer, Rúben Guerreiro e Rui Costa.



Se preferir ténis, então tem a relva de Wimbledon à espera. O quadro principal arranca com o português João Sousa a entrar em ação por volta das 11 horas. Pedro Sousa só joga na terça-feira.



Ah, o Euro 2020. Há jogos às 17 horas e às 20 horas. E grandes jogos: a campeã do mundo, França, é favorita contra a Suíça de Haris Seferovic e teremos também o Croácia-Espanha. Tudo para seguir AO MINUTO no Maisfutebol.



LIGA:



. Moreirense, Boavista e Marítimo iniciam os trabalhos de pré-época



EURO 2020:



. Croácia-Espanha: 17 horas

. França-Suíça: 20 horas (TVI)



TOUR:



. 3ª etapa: Lorient - Pontivy, 182,9 km



WIMBLEDON: 1º dia do quadro principal



. João Sousa-Andreas Seppi (11 horas)