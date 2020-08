Um tiroteio policial, nos Estados Unidos, atingiu um homem negro na tarde de domingo, em Kenosha, no estado de Wisconsin. O caso está nas mãos do Departamento de Justiça estatal.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o homem atingido, identificado pelo governador de Wisconsin, Tony Evers, como sendo Jacob Blake, a ser seguido por dois polícias com pistola apontada a si, em torno de um SUV. Blake caminha junto à porta do carro do lado do passageiro e contorna o veículo, pressionado por dois polícias armados. Depois de Blake ter entrado no carro, pela porta do condutor, vários tiros foram disparados na sua direção e ouvidos na zona, motivando uma onda de protestos no local, nas horas seguintes e durante a madrugada.

Blake acabou por ser transportado para o hospital. O governador Tony Evers escreveu, na noite de domingo, via Twitter, que o cidadão negro foi «baleado várias vezes nas costas».

Em comunicado, o Departamento de Justiça, já na manhã desta segunda-feira, escreveu que Blake está em «estado grave» e que os polícias envolvidos foram colocados em licença administrativa, o que significa que os profissionais em causa vão deixar de exercer temporariamente as suas funções, ainda que sem repercussões salariais.

De acordo com o mesmo comunicado, tudo começou quando as autoridades «responderam a um relato de incidente doméstico».

As imagens são suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espetadores.