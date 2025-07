Houve uma invasão de campo inesperada num jogo da liga norte-americana de basquetebol feminino (WNBA). As Golden State Valkyries venceram no reduto das Atlanta Dream (77-75), mas o momento da noite ficou marcado por… um dildo!

Sim, exatamente, um dildo que foi atirado para dentro de campo.

O jogo encontrava-se num momento de tensão, com as equipas empatadas 75-75 a menos de um minuto do fim, quando eis que entra em campo um insavor surpreendente: um dildo verde, que é atirado para a quadra, quase acertando nas atletas.

A jogada, na verdade, acabou sem que bola acertasse nem no cesto nem na tabela. Porém, no exato momento que a bola saiu, o foco das jogadoras virou-se para o tal objeto que, esse sim, acertou em cheio na zona de lance livre.

O jogo foi interrompido e agora, que pega naquilo para o tirar dali?! Teve de ser um polícia a assumir a difícil responsabilide: na circunstância, uma mulher polícia. Valeu à agente que um homem da bancada - haja ainda cavalheiros neste mundo - ofereceu um lenço para que a agente pudesse levar o dildo sem lhe tocar diretamente.

Ora veja o vídeo: