O guarda-redes polaco Wojciech Szczesny foi apanhado a fumar, equipado com o fato de treino da seleção, antes do jogo com a Espanha, a contar para a 2.ª jornada do grupo E do Euro 2020, partida que terminou empatada 1-1.

O jogador da Juventus já tinha sido visto a fumar noutras ocasiões. Na época 2015, quando era jogador do Arsenal, Szczesny foi visto a fumar, o que levou o seu treinador, Arsene Wenger, a afastá-lo do plantel e, mais tarde, a emprestá-lo à Roma.

A Polónia soma um ponto no Euro 2020, mas ainda tem possibilidades de apuramento. Uma vitória na quarta-feira, frente à Suécia, pode relançar os polacos na corrida aos oitavos de final da competição.