Kevin Behrens, colega de Tiago Tomás no Wolfsburgo, está em maus lençóis, a propósito de uma reação impetuosa. A cumprir a segunda época nos «Lobos», o internacional alemão é acusado de homofobia, uma vez que recusou – de forma exaltada – assinar uma camisola com as cores do arco-íris, associado ao movimento LGBTQIA+.

O intuito seria leiloar a referida camisola, em prol de uma iniciativa de beneficência, promovendo a inclusão.

«Não vou assinar essa m**** gay», atirou o avançado de 33 anos.

O Wolfsburgo garantiu que tomaria medidas para sancionar esta atitude.

Entretanto, Behrens encerrou o assunto: «Gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu. O assunto foi discutido internamente e não quero mais comentar».