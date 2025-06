Paul Simonis vai assumir o Wolfsburgo, anunciou o clube alemão nesta quinta-feira. O treinador neerlandês esteve ao leme do Go Ahead Eagles, dos Países Baixos, e assinou até 2027.

Em 2024/25, o Go Ahead Eagles, liderado por Paul, terminou a Liga neerlandesa no sétimo lugar e conquistou a Taça – a primeira da história do clube – depois de vencer o AZ Alkmaar na final.

Há um ano, Paul Simonis regressou ao Go Ahead Eagles para se estrear como treinador principal. Antes, entre 2020 e 2022, foi adjunto. Seguiram-se dois anos no Heerenveen, também como adjunto.

O treinador de 40 anos dá o salto para o Wolfsburgo, na primeira experiência fora dos Países Baixos.

