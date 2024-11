A alcateia liderada por Tiago Tomás agravou, na tarde deste sábado, o momento do Leipzig de André Silva, que encaixou o sexto jogo sem vencer. Na visita ao 4.º classificado da Bundesliga, e a propósito da 12.ª ronda, o Wolfsburgo dominou e goleou, por 1-5.

Em 16 minutos, os visitantes resolveram o encontro, com Mohamed Amoura (4 e 16m) e Tiago Tomás (5m) a edificarem o 0-3. Foi o quarto golo do avançado português no campeonato.

Entre trocas e cartões amarelos, os «Lobos» ampliaram a vantagem, aos 64m, por Maehle.

Na reta final do encontro, e já com André Silva em campo – entrado aos 69m – o Leipzig reduziu, por Willi Orbán, aos 82m. Na resposta, aos 90+1m, Behrens confirmou a goleada (1-5).

TT a tabelar com Kampl e há golo tuga na Bundesliga 🇵🇹#DAZNBundesliga pic.twitter.com/XMJp2T4BdW — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 30, 2024

Desta forma, o Leipzig encaixou o terceiro jogo sem vencer na Bundesliga, caindo para o 4.º lugar, com 21 pontos, a oito do Bayern Munique (1.º). Segue-se a receção ao Frankfurt, na noite de quarta-feira (19h45), nos quartos de final da Taça.

Por sua vez, o Wolfsburgo ascendeu ao 7.º lugar, com 18 pontos. Para a Taça, Tiago Tomás e companhia jogam em casa, ante o Hoffenheim, na noite de quarta-feira (17h).

Union Berlim cai na receção ao Leverkusen

Sem Diogo Leite, a recuperar de uma lesão no joelho, o Union Berlim foi derrotado pelos campeões em título, por 1-2. Entre os visitantes, Grimaldo e Tapsoba foram totalistas.

Num encontro de sentido único, Frimpong inaugurou o marcador ao cabo de 2 minutos (0-1). Entretanto, aos 29m, Jeong Woo-Yeong repôs a igualdade.

Na segunda parte, depois de vários ajustes, Xabi Alonso viu os seus pupilos retomarem a dianteira do marcador, aos 71m, graças ao acerto de Patrik Schick.

Assim, o Leverkusen retoma o 3.º lugar, com 23 pontos, igualando o Frankfurt (2.º). Segue-se a visita ao Bayern Munique, na noite de terça-feira (19h45), para a Taça.

Quanto ao Union Berlim, encaixou a segunda derrota consecutiva, pelo que permanece no 11.º lugar, com 16 pontos.

Friburgo e Augsburgo triunfam

Nas restantes partidas da tarde deste sábado, o Mönchengladbach de Weigl perdeu na visita ao Friburgo (3-1), pelo que caiu para o 9.º lugar, com 17 pontos.

Por sua vez, Werder Bremen e Estugarda empataram a dois golos, com os anfitriões a desperdiçarem duas vantagens. Desta forma, o Estugarda segue em 8.º, enquanto o Bremen é 12.º classificado. Estas equipas continuam separadas por um ponto.

Por fim, o Augsburgo venceu na receção ao Bochum, por 1-0. O avançado Tietz foi o responsável pelo único golo, de penálti, aos 38 minutos. Por isso, o Bochum segura a lanterna vermelha, com apenas dois pontos. Quanto ao Augsburgo, aguenta no 13.º posto, com 15 pontos.