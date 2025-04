O Wolfsburgo de Tiago Tomás encaixou a quinta jornada sem vencer e a quarta derrota consecutiva na Bundesliga, desta feita na receção ao Leipzig (2-3). Na noite desta sexta-feira, na 29.ª ronda, o avançado português apenas foi a jogo aos 86 minutos.

Num arranque inspirado, o Leipzig inaugurou o marcador aos 11 minutos, pelo avançado Openda. Pouco depois, aos 20m, o avançado Sesko viu o 0-2 anulado por fora de jogo. Em todo o caso, o médio Xavi Simons tratou de ampliar a vantagem, aos 26 e 49 minutos.

A reação dos anfitriões apenas surgiu em cima da hora de jogo, aos 58 minutos, pelo defesa Fischer. Entre trocas, o avançado Skov Olsen apenas precisou de quatro minutos em ação para assinar o 2-3. Estavam decorridos 75m quando o dinamarquês reduziu.

Ainda assim, os visitantes resistiram e conservaram a vantagem.

O triunfo permite ao Leipzig subir ao 4.º lugar – por troca com o Mainz – com 48 pontos, em igualdade com o Frankfurt (3.º). No calendário do Leipzig segue-se a receção ao Kiel (18.º), na tarde de 19 de abril (14h30).

Por sua vez, o Wolfsburgo totaliza 38 pontos no 12.º posto. Segue-se a visita ao Mainz, na tarde de 19 de abril (14h30).