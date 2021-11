Ricky van Wolfswinkel regressou esta época aos Países Baixos para representar o Twente. Esta sexta-feira, o avançado participou no Twentse Derby frente ao Heracles e, antes do encontro, aceitou falar sobre os dérbis mais especiais que disputou como jogador.



«Já disputei muitos dérbis deste género. Joguei pelo Vitesse contra o NEC, pelo Bétis contra o Sevilha e pelo Saint-Étienne contra o Olympique Lyonnais. O duelo entre o Utrecht e o Ajax é tão intenso como este, em termos de sentido. Mais o mais lindo é o dérbi do Sporting contra o Benfica», salientou.



O antigo jogador do Sporting, que representou o clube leonino entre 2011 e 2013, justificou a sua escolha em declarações à televisão NOS.



«São dois clubes gigantes, separados na cidade por menos de um quilómetro. Isso faz com que o dérbi seja extremamente intenso. Há pessoas nas bancadas que são colegas no dia a dia mas que de repente se tornar nos maiores rivais naquele estádio», completou Wolfswinkel, atualmente com 32 anos.