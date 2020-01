Wolverhampton e Manchester United empataram a zeros na Taça de Inglaterra, no Estádio Molineux, e vão voltar a encontrar-se, agora em Old Trafford, para decidirem quem avança para os 16 avos-de-final da prova.

Rúben Vinagre, Rúben Neves e Pedro Neto jogaram de início nos Wolves, que contaram ainda com João Moutinho, que entrou na segunda parte. Do lado do Manchester United, Diogo Dalot também entrou no segundo tempo.

Rúben Neves até chegou a marcar, mas o lance viria a ser anulado, pelo que o nulo manteve-se até final, o que, segundo as regras da competição, obriga à realização de novo jogo.