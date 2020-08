A história foi revelada no final de julho pelo jornal The Sun e acaba por ser confirmada pelo Wolverhampton nesta quinta-feira: Adama Traoré utilizada óleo de bebé nos braços para evitar ser agarrado pelos adversários.



O clube inglês divulgou o momento em que um elemento do staff cobre o poderoso avançado com o óleo, à margem do jogo com o Olympiakos de Pedro Martins, para a Liga Europa.



Segundo explicou uma fonte ao The Sun, Adama Traoré sofreu várias luxações nos braços devido aos constantes puxões de adversários. Esta foi a original forma encontrada para proteger o jogador e torná-lo mais...escorregadio.