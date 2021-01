Raul Jiménez já voltou a fazer trabalho físico com o Wolverhampton, pouco mais de um mês depois à operação na cabeça motivada pelo choque aparatoso com David Luiz, no jogo entre o Arsenal e o Wolverhampton, e Nuno Espírito Santo diz que o jogador mexicano vai mesmo voltar a jogar.

«Não temos uma previsão de tempo. Ele está a melhorar e já tem feito alguns exercícios», começou por explicar o técnico português, citado pelo site dos Wolves, deixando depois a garantia: «Não é uma questão de esperança, temos a certeza de que o Raúl Jiménez vai voltar.»

«No momento certo, ele vai juntar-se a nós e isso é bom», acrescentou Nuno Espírito Santo.