Nélson Semedo, lateral português do Wolverhampton, celebrou o 28.º aniversário a 16 de novembro e aproveitou um tempo livre para assinalar a data na companhia da noiva, Marlene Alvarenga, dos filhos e de vários colegas de equipa.



O internacional português participou numa simulação do Squid Game, popular série sul-coreana transmitida pela Netflix, a par de colegas como os compatriotas Daniel Podence, José Sá, Rúben Neves, João Moutinho ou Bruno Jordão.



O antigo jogador de Sintrense, Fátima, Benfica e Barcelona cumpre a segunda temporada no futebol inglês, ao serviço do Wolverhampton.



