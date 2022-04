O Wolverhampton venceu este sábado o Aston Villa, por 2-1, em encontro referente à 31.ª jornada da Premier League. Com este triunfo, a equipa de Bruno Lage volta a aproximar-se na zona europeia, ocupando à condição o 7.º lugar.

Com Fábio Silva de início, no lugar de Raúl Jiménez, o Wolves chegou à vantagem ao 7.º minuto de jogo. O avançado português atirou para defesa de Emiliano Martinez e Jonny Otto marcou com um remate indefensável, na recarga.

A formação orientada por Bruno Lage fez o 2-0 ainda na primeira parte (36m), na sequência de um autogolo de Ashley Young, que desviou para o fundo a própria baliza após cruzamento de Marçal.

O Aston Villa respondeu já perto do fim, graças a um penálti polémico. Ollie Watkins assinou o 2-1 ao minuto 86 e o Wolves teve de segurar a vantagem mínima.

O jogo terminou com confusões entre jogadores, sem consequências de maior, e um festejo efusivo de Bruno Lage, demonstrando a importância da vitória deste sábado, após um desaire frente ao Leeds United na jornada anterior.