Sem Rúben Neves, que é baixa confirmada até início de maio, Bruno Lage assume que a tarefa dos Wolves será mais complicada daqui em diante.

«Ele tem feito uma temporada fantástica. É um médio que pode defender, atacar, marcar golos, é muito difícil encontrar um jogador como ele. Prefiro chamá-lo de médio centro e não médio defensivo. Às vezes, tens um jogador que só ataca ou que só defende e ele faz as duas coisas», afirmou em conferência de imprensa.

Questionado sobre uma eventual saída do internacional português, o técnico do Wolverhampton reconheceu que preferia ficar com o jogador, embora saiba que os tubarões da Premier League estão atentos.

«Quero o melhor para a carreira dele. Se ele preferir ficar connosco, com certeza ficarei feliz e [a equipa] mais forte, mas isto é o futebol. Pode aparecer uma grande equipa com uma grande oferta. Ele é uma grande perda para nós neste momento e no futuro não se sabe o que pode acontecer», vincou.

Lage revelou ainda que Nélson Semedo já regressou de lesão e tem treinado com o restante plantel.

As palavras de Bruno Lage sobre Rúben Neves: