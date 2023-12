O Wolverhampton recebeu e venceu o Burnley por 1-0 e regressou às vitórias no campeonato, na décima quinta jornada da Premier League. Toti Gomes e Nélson Semedo foram titulares. Fábio Silva não saiu do banco de suplentes dos «lobos», enquanto José Sá e Pedro Neto não foram utilizados devido a lesão.

O único golo da partida surgiu aos 42 minutos. O Wolverhampton recuperou a bola em zona adiantada do terreno. Matheus Cunha fez a assistência e, com muita calma, Hee-Chan Hwang atirou para o fundo da baliza do Burnley.

Depois de duas derrotas, a equipa de Gary O´Neil regressou assim aos triunfos no campeonato. Os lobos ocupam o décimo segundo lugar da Premier League, com 18 pontos. O Burnley está no décimo nono posto, o penúltimo da tabela, com sete pontos.