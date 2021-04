Fábio Silva, avançado português do Wolverhampton, foi desafiado a descrever os compatriotas que representam o clube inglês. O antigo jogador do FC Porto acabou por revelar que Vitinha, que viajou consigo do Dragão para o Molineux, é o maior alvo das brincadeiras do grupo.

«O Rui Patrício é um senhor. É muito tranquilo, muito na dele. É uma pessoa que ajuda muito, mas é muito tranquilo, gosta muito de estar no mundo dele», começou por dizer, antes de falar sobre Nélson Semedo: «O Nélson é muito focado, muito trabalhador.»

Rúben Neves, um dos capitães de equipa, faz dupla com Fábio Silva nos torneios de futebol vólei: «O Rúben Neves é muito companheiro. Temos o futevólei e faço dupla com ele. É sempre o João Moutinho e o Vitinha contra eu e o Rúben Neves. É equilibrado.»

«O João Moutinho é aquela pessoa que tem a idade que tem, mas parece que tem a minha idade. Parece um jovem ainda. Entra muito nas nossas brincadeiras, é muito engraçado e extrovertido», garante o avançado de 18 anos, falando sobre o médio de 34.

Vitinha, médio de 21 anos emprestado pelo FC Porto ao Wolverhampton, costuma ser um alvo de João Moutinho e Rúben Neves, de acordo com Fábio Silva: «O Vitinha…vai ser pai agora. O Vitinha é aquele que leva mais as praxes do grupo. Ele às vezes diz coisas que ninguém está à espera, depois leva uma boca do João e do Rúben.»

«O Podence tem uma mentalidade muito diferente, é muito focado na alimentação, no trabalho, etc. Tem muitas regras. É muito dedicado, não só dentro do centro de treinos», explica o jovem português, nas redes sociais do Wolverhampton, elogiando ainda a forma de estar de Pedro Neto: «O Pedro Neto é o palhaço da equipa. Não dá. Acho que toda a gente devia ter a oportunidade de conviver com ele pelo menos um minuto.»



Durante a conversa, Fábio Silva contou ainda que tem todas as camisolas de Cristiano Ronaldo, dos vários clubes que o capitão da seleção nacional representou. «Nunca tive sequer a oportunidade de falar com ele. Antes de ele acabar a carreira, gostaria de falar com o Ronaldo, para ele me dar alguns conselhos», rematou.