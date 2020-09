O Wolverhampton apresentou esta sexta-feira o novo terceiro equipamento, e o vermelho e o verde predominantes estão a dar (e muito) que falar.

Em poucas horas, milhares de adeptos invadiram as redes sociais do clube mais português de Inglaterra com os mais variados comentários. As semelhanças com as cores nacionais (de Portugal, leia-se) foram o principal foco da comunidade. Uns dizem fazer sentido, atendendo à quantidade de portugueses no clube (nove portugueses e cinco técnicos), e outros consideram que agora o Wolverhampton é oficialmente um clube português. «Wolverhampton Wanderers Football Portugal Club», rebaptiza um utilizador do Twitter.

Há quem não tenha ficado propriamente agradado com a ideia, mas também quem tenha aproveitado para fazer piadas através de comentários mordazes, memes e montagens.

Veja as fotos do novo equipamento do Wolverhampton e as reações inusitadas no Twitter na GALERIA ASSOCIADA.