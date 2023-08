Julen Lopetegui já não é treinador do Wolverhampton.

A rescisão do contrato que ligava as duas partes foi oficializada esta terça-feira, em comunicado, e a seis dias da estreia oficial dos wolves na temporada, num jogo da Premier League, frente ao Manchester United.

Na nota divulgada, o emblema inglês informa que o treinador espanhol e o clube «reconheceram e aceitaram as suas diferenças de opinião sobre certas questões». Segundo a imprensa inglesa, Lopetegui quis sair devido à falta de reforços nesta janela de transferências.

Julen Lopetegui, antigo técnico do FC Porto, chegou ao Wolverhampton em novembro, e conseguiu a permanência na Premier League. Deixa agora a equipa que conta com os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Matheus Nunes, Daniel Podence, Pedro Neto e Fábio Silva.

«Desejo ao Wolverhampton e a todos no clube muita sorte para o futuro e agradeço a oportunidade que me deram de assumir o comando deste maravilhoso clube», disse Lopetegui.

