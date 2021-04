António Dias, fisiologista do Wolverhampton, destaca Pedro Neto e Adama Traoré como dois jogadores com características invulgares, o que os faz destacararem-se na Liga Inglesa.

«Qualquer jogador para chegar a um patamar de Premier League tem que ser especial. Há tanta gente a praticar futebol, tanta gente a ter o sonho de ser jogador… Agora acho que o Adama Traoré e o Pedro Neto têm, realmente, muitas coisas especiais e que se destacam», afirmou em declarações ao site do clube inglês o elemento da equipa técnica liderada por Nuno Espírito Santo.

«O Pedro foi um dos nossos atletas que mais aproveitou a fase do confinamento para melhorar algumas coisas nele que tiveram um efeito no seu jogo. Ganhou alguma massa muscular e melhorou a velocidade também, com a técnica de corrida. Em relação ao Adama, costumo dizer que, para ser jogador de futebol, conseguiu escolher muito bem os pais dele… Isto porque, do ponto de vista genético, ele tem uma predisposição fora do normal para ser potente, para ser explosivo», afirmou, acrescentando: «Tal como o Adama, o Pedro Neto também essa capacidade de potência e velocidade, embora com características diferentes. Mas, para além disso, tem capacidade para cobrir muita área de campo e fazer ações longas e muito intensas durante muito tempo.»