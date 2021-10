Raúl Jiménez garante que está a tirar o máximo proveito da carreira como jogador de futebol, depois de ter superado uma grave fratura no crânio, que sofreu em novembro de 2020, na sequência de um choque com David Luiz.

«Agora, estou a desfrutar do futebol mais do que nunca. Porque assim é a vida e nunca se sabe quando vai acabar», disse o avançado do Wolverhampton, em entrevista à BBC.

O antigo jogador do Benfica, que representou o clube encarnado entre 2015 e 2018, regressou à competição no início da época e já voltou a marcar.



«Durante a pré-temporada tentei evitar as faltas e os contactos nos pontapés de canto, por precaução, mas agora nem penso nisso», garantiu o internacional mexicano, atualmente com 30 anos.