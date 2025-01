Tommy Doyle, médio inglês de 23 aos, comentou o início de ciclo de Vítor Pereira no Wolves e revelou que os jogadores se sentem «revitalizados» e «mais unidos».

«A mudança era necessária. Nota-se que muitos jogadores estão revitalizados, há muitos a ganharem minutos. Todos sentem-se bem, o que se deve ao treinador e à sua equipa técnica. Estamos a jogar com entusiasmo, somos responsáveis uns pelos outros e o treinador também nos responsabiliza», referiu.

Além disso, Doyle destacou a comunicação de Vítor Pereira.

«Se tivermos um desempenho abaixo do esperado, ele diz-nos, e se tivermos um bom desempenho, ele recompensa. A equipa está a batalhar e estamos a conseguir um bom desempenho. Temos muitos jogadores portugueses e brasileiros e a comunicação é boa com eles. Mas, o inglês deles também é perfeito, por isso não há problemas», sublinhou.

Formado no Manchester City, Doyle conta com 17 jogos, um golo e uma assistência nesta temporada. Quanto ao Wolves, ocupa o 17.º lugar da Premier League, com 16 pontos, permanecendo próximo dos lugares de despromoção.