Bruno Lage não foi nada meigo na antevisão do reencontro com Bernardo Silva, uma vez que o Wolverhampton visita o Manchester City este sábado para mais um jogo da Premier League.

O internacional português tem estado em foco nos jogos do City e Pep Guardiola não lhe poupa elogios, mas Bruno Lage está preparado para ser duro com o seu antigo pupilo no Benfica. Quando lhe perguntaram o que lhe ia dizer quando o encontrasse, Bruno Lage sorriu e disparou: «Dir-lhe-ei qualquer coisa como isto: se começar com fintas, dou-lhe um tiro no joelho», respondeu em jeito de brincadeira.

Mais a sério, o treinador português manifestou-se confiante em relação ao reencontro da sua equipa com os golos, tendo em conta que, nos últimos cinco jogos, só marcou um. «Começámos muito bem a época, mas se olharem apenas para os três primeiros jogos, não somámos pontos, nem marcámos golos. Temos momentos. Vou dizer o mesmo que disse depois desses três jogos: o mais importante é o trabalho de equipa e mais importante para chegarmos aos golos é criar mos oportunidades», referiu.

Bruno Lage considera que é preciso transmitir confiança aos jogadores e os golos acabarão por chegar. «Vou continuar a dar-lhes confiança, sem fazer muita pressão, eles sabem que estão sob pressão. Tenho a certeza que os golos vão voltar», insistiu.

No entanto, o calendário não está fácil para os Wolves. Depois do City estão previstos jogos com o Chelsea, Arsenal e Manchester United até à chegada do novo ano. «Penso que vai ser um verdadeiro teste. Penso que jogar contra essas equipas é uma grande oportunidade para podermos mostrar o nosso trabalho», comentou ainda o treinador português.