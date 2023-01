Treinador do Wolverhampton, Julen Lopetegui não escondeu a satisfação com a mais recente contratação do clube inglês, o ex-Sporting Pablo Sarabia.

Em declarações após a derrota frente ao Liverpool, para a Taça de Inglaterra, o técnico espanhol elogiou o compatriota, que foi contratado ao Paris Saint-Germain.

«É um bom jogador. Vai ser um grande ajuda para nós. Vai começar a trabalhar nos próximos dias e estamos felizes por termos um jogador destes», disse, citado pela BBC.