Vítor Pereira revelou que o Wolverhampton já apresentou uma proposta de renovação a Nélson Semedo em resposta ao alegado interesse do Benfica, em declarações à margem de mais uma edição do congresso ION by To Build, que está a decorrer em Cascais.

«O Nélson sabe bem que nós o queremos, é o nosso capitão, um jogador que me ajudou muito. Ajudou-me a unir o grupo, fora do campo, dentro do campo, é um jogador de qualidade. Ele sabe que nós o queremos, já lhe fizemos uma proposta e vamos ver o que acontece», destacou o treinador dos lobos aos jornalistas.

Caso o internacional português não queira ficar, Vítor Pereira diz que o clube da Premier League terá de contratar «outro jogador com a mesma qualidade».

«Nunca me preocupo em perder jogadores, preocupe-me é depois em ir buscar jogadores. Isso é que me preocupa porque se sair alguém de qualidade, tem de entrar gente de qualidade para não perdermos competitividade. Espero que o Nélson fique, mas, se sair, temos de ir buscar outro. Provavelmente não será um jogador para ser capitão, porque está a chegar, mas tem de ser um jogador que nos garanta qualidade e competitividade», destacou ainda.