O extremo do Wolverhampton Rodrigo Gomes anunciou, esta quarta-feira, através de uma publicação no Instagram, que foi submetido a uma intervenção cirúrgica devido a uma lesão que sofreu no passado dia 29 de outubro, na receção ao Chelsea para a Taça de Inglaterra.

«Infelizmente, na passada quarta-feira sofri uma lesão durante o jogo da Taça. Tentei ao máximo continuar a jogar e a ajudar a equipa durante o resto da partida, mas, infelizmente, foi impossível», começa por escrever o antigo jogador do Estoril.

«Após alguns exames e testes, descobrimos que precisava de ser operado. Assim, como combinado, esta segunda-feira, fiz a cirurgia e, graças a Deus, correu tudo na perfeição», esclareceu o português.

«Estou muito triste por não poder ajudar a equipa neste momento difícil, mas prometo que farei o que estiver ao meu alcance todos os dias para voltar o mais rápido possível e ainda mais forte», acrescentou Rodrigo, fazendo referência ao momento complicado que o emblema inglês ultrapassa a nível de resultados e com o despedimento do treinador Vítor Pereira.

O diretor de desempenho dos Wolves, Phil Hayward, comentou, entretanto, no podcast oficial do clube o atual estado clínico do jogador e confirmou que o extremo terá um tempo de paragem entre três a quatro meses.

O internacional português, habitualmente convocado para a seleção de sub-21, será também baixa nas opções do selecionador Luís Freire nos próximos meses.

Vários colegas e ex-colegas têm deixado mensagens de apoio ao jogador de 22 anos na publicação partilhada, que conta inclusive com um comentário do próprio clube: «Rápidas melhoras, Rodrigo!».