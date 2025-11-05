Wolverhampton: Rodrigo Gomes é operado e só volta em 2026
Internacional português sofreu uma lesão no jogo da Taça de Inglaterra frente ao Chelsea
Internacional português sofreu uma lesão no jogo da Taça de Inglaterra frente ao Chelsea
O extremo do Wolverhampton Rodrigo Gomes anunciou, esta quarta-feira, através de uma publicação no Instagram, que foi submetido a uma intervenção cirúrgica devido a uma lesão que sofreu no passado dia 29 de outubro, na receção ao Chelsea para a Taça de Inglaterra.
«Infelizmente, na passada quarta-feira sofri uma lesão durante o jogo da Taça. Tentei ao máximo continuar a jogar e a ajudar a equipa durante o resto da partida, mas, infelizmente, foi impossível», começa por escrever o antigo jogador do Estoril.
«Após alguns exames e testes, descobrimos que precisava de ser operado. Assim, como combinado, esta segunda-feira, fiz a cirurgia e, graças a Deus, correu tudo na perfeição», esclareceu o português.
«Estou muito triste por não poder ajudar a equipa neste momento difícil, mas prometo que farei o que estiver ao meu alcance todos os dias para voltar o mais rápido possível e ainda mais forte», acrescentou Rodrigo, fazendo referência ao momento complicado que o emblema inglês ultrapassa a nível de resultados e com o despedimento do treinador Vítor Pereira.
O diretor de desempenho dos Wolves, Phil Hayward, comentou, entretanto, no podcast oficial do clube o atual estado clínico do jogador e confirmou que o extremo terá um tempo de paragem entre três a quatro meses.
O internacional português, habitualmente convocado para a seleção de sub-21, será também baixa nas opções do selecionador Luís Freire nos próximos meses.
Vários colegas e ex-colegas têm deixado mensagens de apoio ao jogador de 22 anos na publicação partilhada, que conta inclusive com um comentário do próprio clube: «Rápidas melhoras, Rodrigo!».